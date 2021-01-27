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    Фестиваль «Русь. Эпоха объединения» пройдет в онлайн-формате

    27.01.2021

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    В субботу, 30 января, все желающие смогут подключиться к видеотрансляции этноисторического фестиваля «РУСЬ. ЭПОХА ОБЪЕДИНЕНИЯ». Они смогут увидеть масштабную театральную постановку, съемки которой проводились еще 27 сентября. Обещают, что «участники спектакля вместе с профессиональными актерами продемонстрируют историю о любви и ненависти, верности и предательстве, о самопожертвовании и чудесах».

    Также организаторы подготовили более двенадцати коротких обучающих видеообзоров о традиционных старинных ремеслах и навыках. На мастер-классах подробно расскажут, как правильно стрелять из лука, учиться фланкировке шашкой, метать ножи.

    Кроме того, участники онлайн-фестиваля узнают интересные факты из истории сел Самарской Луки и смогут заочно посетить самые интересные этноисторические музеи области — Большечерниговский историко-краеведческий им. Попова, Сергиевский краеведческий, Духовно-культурный кремль «Богатырская слобода» и клуб «Русская слобода».

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