В Самарской области чиновникам купят очки ночного видения

На это планируют потратить 1,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Спецтехника достанется сотрудникам областного департамента охоты и рыболовства.

Будет приобретено 12 очков ночного видения. В числе их опций должны быть автоматическая регулировка яркости экрана, индикаторы включения подсветки и разряда батареи. Они должны работать при температурах от -35 до +35 градусов. Фигура человека должна распознаваться на дальности в 180 и 350 метров, в зависимости от объектива.

Очки нужно доставить одной партией в срок до 25 марта 2021 года по адресу: улица Ерошевского, 3А, офис 302.

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