Самара

-7°C
    Поиск

    В Самарской области чиновникам купят очки ночного видения

    27.01.2021

    6

    Автор:

    На это планируют потратить 1,1 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Спецтехника достанется сотрудникам областного департамента охоты и рыболовства.

    Будет приобретено 12 очков ночного видения. В числе их опций должны быть автоматическая регулировка яркости экрана, индикаторы включения подсветки и разряда батареи. Они должны работать при температурах от -35 до +35 градусов. Фигура человека должна распознаваться на дальности в 180 и 350 метров, в зависимости от объектива.

    Очки нужно доставить одной партией в срок до 25 марта 2021 года по адресу: улица Ерошевского, 3А, офис 302.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Кировском районе Самары снесут двухэтажный дом
    Он находится на улице Каховской, 62 и построен еще в 1942 году. Постановление о сносе двухэтажного дома опубликовано на официальном […]

    Новости

    Более 50 спортсменов будут представлять Самарскую область на летних Олимпийских и Паралимпийских играх
    Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 прошлого года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Планируется, что она пройдет с 23 июля по 8 августа […]

    Новости

    Центр истории авиационных двигателей Самарского университета отмечает 30-летие
    Он был создан на базе моторного класса кафедры конструкции и проектирования двигателей в январе 1991 года. Как сообщает пресс-служба Самарского […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации