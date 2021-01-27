Правительство РФ увеличит меры поддержки семей с детьми

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий в рамках Десятилетия детства. В него входят:

⁃ увеличение размера выплат на детей от 3 до 7 лет;

⁃ развитие программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям;

⁃ расширение возможностей социальных контрактов;

⁃ реформирование системы опеки и попечительства;

⁃ усовершенствование системы учета нуждающихся в жилье и расширение формы обеспечения квартирами сирот;

⁃ создание детских реабилитационных служб и увеличение количества специалистов, оказывающих помощь детям с онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью.

Также родителям с детьми станет проще получить господдержку. К 2027 году у 75% таких семей будет возможность оформлять все пособия и льготы на основании одного заявления, без каких-либо дополнительных документов.

В сфере образования и всестороннего развития также запланирована большая работа. Предполагается, что к 2027 году до 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами, а по всей России будут созданы региональные центры по работе с одаренными детьми.

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