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    Правительство РФ увеличит меры поддержки семей с детьми

    27.01.2021

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    Автор: Андрей Грубин

    Председатель правительств РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий в рамках Десятилетия детства. В него входят:

    ⁃ увеличение размера выплат на детей от 3 до 7 лет;
    ⁃ развитие программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям;
    ⁃ расширение возможностей социальных контрактов;
    ⁃ реформирование системы опеки и попечительства;
    ⁃ усовершенствование системы учета нуждающихся в жилье и расширение формы обеспечения квартирами сирот;
    ⁃ создание детских реабилитационных служб и увеличение количества специалистов, оказывающих помощь детям с онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью.

    Также родителям с детьми станет проще получить господдержку. К 2027 году у 75% таких семей будет возможность оформлять все пособия и льготы на основании одного заявления, без каких-либо дополнительных документов.

    В сфере образования и всестороннего развития также запланирована большая работа. Предполагается, что к 2027 году до 80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами, а по всей России будут созданы региональные центры по работе с одаренными детьми.

    Фото: pixabay.com

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