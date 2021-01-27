Ректора СамГУПС подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств

По версии следствия, Иван Андрончев вместе с группой лиц из числа подчиненных оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей. При этом деньги ушли не на оплату проезда и проживания студентов на общественные мероприятия, а на выплаты единовременной материальной помощи обучающимся.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения. В интернете появилось видео обысков в кабинете ректора СамГУПС.

Фото обложки: Приволжское СУ на транспорте СК России



