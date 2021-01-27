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    Ректора СамГУПС подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств

    27.01.2021

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    По версии следствия, Иван Андрончев вместе с группой лиц из числа подчиненных оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 млн рублей. При этом деньги ушли не на оплату проезда и проживания студентов на общественные мероприятия, а на выплаты единовременной материальной помощи обучающимся.

    Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

    Ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения. В интернете появилось видео обысков в кабинете ректора СамГУПС.

    Фото обложки:  Приволжское СУ на транспорте СК России


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