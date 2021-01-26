Самарцы решат, где поставить памятник царю Александру II

Этот вопрос обсудили во вторник, 26 января, члены комитета по культуре Самарской губернской думы совместно с историками и общественниками. На встрече рассмотрели открытое обращение по увековечению памяти императора Александра II, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

– Многие знаковые события произошли при Александре II – это великие реформы, отмена крепостного права, судебная реформа, строительство в Самарской губернии первой публичной библиотеки, возведение моста, который соединил Европу и Азию и дал мощный толчок к развитию нашего края. Очевидно, что необходимо сохранить память об этом великом человеке, – сказал председатель комитета Александр Милеев.

Приурочить установку памятника в этом году можно сразу к нескольким датам — 30 лет назад Самара вернула себе историческое имя, в 2021 году отмечается юбилей крестьянской реформы 1861 года, отменившей в России крепостное право.

Кроме того, в этом году исполняется и 150 лет с момента посещения императором Самарской губернии. Во время визита он побывал во многих значимых местах, заложил камень в стену строящегося кафедрального собора. В память о его приезде было основано училище, библиотека, построенный около Сызрани железнодорожный мост получил название Александровский.

На одной из центральных площадей – Алексеевской площади (ныне – площадь Революции) был воздвигнут памятник Александру II. В 1918 год он был разрушен. При этом памятник Владимиру Ульянову-Ленину с площади Революции переносить не планируется.

В ходе заседания было решено провести широкое обсуждение этого предложения в формате заседания круглого стола с приглашением широкого круга заинтересованных лиц. Если будет принято принципиальное решение о восстановлении памятника, то место будет выбрано, опираясь на мнение жителей.



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