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    Самарские спецназовцы получат партию модернизированных бронеавтомобилей «Тигр-М»

    26.01.2021

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    Современные машины будут оснащены новейшим боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», сообщает пресс-служба ЦВО.

    Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Тепловизионная камера позволяет распознавать мишень типа «БТР» на расстоянии 2,5 км, тепловизионная — до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Модуль способен работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

    Партию из более 15 модернизированных бронеавтомобилей «Тигр-М» получит бригада специального назначения Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области.

    Фото обложки: пресс-служба ЦВО

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