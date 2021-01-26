Самарские спецназовцы получат партию модернизированных бронеавтомобилей «Тигр-М»

Современные машины будут оснащены новейшим боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», сообщает пресс-служба ЦВО.

Модуль полностью стабилизирован и имеет возможность захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести эффективный огонь как с места, так и в движении. Тепловизионная камера позволяет распознавать мишень типа «БТР» на расстоянии 2,5 км, тепловизионная — до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером. Модуль способен работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Партию из более 15 модернизированных бронеавтомобилей «Тигр-М» получит бригада специального назначения Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области.

Фото обложки: пресс-служба ЦВО