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    Для Самарской области будет выделено 38,6 млн рублей на лекарства больным ковидом

    26.01.2021

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    Правительство РФ выделит регионам еще 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Бюджетные средства получит и Самарская область, сообщает sova.info.

    В регион направят 38,6 млн рублей, сказано в распоряжении председателя федерального кабмина Михаила Мишустина. Эти средства пойдут на препараты для тех ковид-пациентов, которые лечатся дома. Лекарства таким больным выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

    Напомним, в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ на эти же цели было выделено почти 8 млрд рублей. В этом году власти решили направить в регионы дополнительные средства для борьбы с коронавирусом.

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