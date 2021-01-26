Для Самарской области будет выделено 38,6 млн рублей на лекарства больным ковидом

Правительство РФ выделит регионам еще 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Бюджетные средства получит и Самарская область, сообщает sova.info.

В регион направят 38,6 млн рублей, сказано в распоряжении председателя федерального кабмина Михаила Мишустина. Эти средства пойдут на препараты для тех ковид-пациентов, которые лечатся дома. Лекарства таким больным выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

Напомним, в 2020 году из резервного фонда Правительства РФ на эти же цели было выделено почти 8 млрд рублей. В этом году власти решили направить в регионы дополнительные средства для борьбы с коронавирусом.