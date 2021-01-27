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    Студенты Тольяттинского университета реставрируют советские приборы

    27.01.2021

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    Автор: Андрей Грубин

    Первый отреставрированный раритет – катушечный магнитофон «Романтик-304» 1977 года выпуска. Он уже бойко звучит и передан в музей молодежного медиахолдинга ТГУ «Есть talk!».

    Аппарат студентам предоставил куратор студенческого проекта – преподаватель кафедры «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» института машиностроения ТГУ Андрей Федоров. Техника не работала и лежала без дела, а в руках студентов получила вторую жизнь.

    По словам участника проекта, студента первого курса Льва Буйлова, который постоянно самостоятельно реставрирует технику, работы с первым опытным образцом было проведено немало.

    – Магнитофон был в весьма хорошем косметическом состоянии, но с проблемами с электроникой – со временем некоторые провода от влажности заржавели и оторвались, рассохлись жизненно-важные приводные ремни, которые приводили в действие вращение бобин, – объяснил студент. – Все удалось исправить: кинематику отстроили, почистили со спиртом ролики и головки, проверили натяжение ленты. Я пропаял электронику, проводку и даже батарейный блок, чтобы слушать магнитофон без подключения к электросети. Буквально за несколько занятий «Романтик» запел. Радости было немерено! Мы слушали его долго и удивлялись, что вещь возрастом в 45 лет продолжает работать. Умели же раньше делать.

    Сейчас команда проекта занимается другим раритетом Андрея Федорова – ламповым радиоприемником «Москвич» 1955 года выпуска.

    — К маю мы завершим работу и передадим радиоприёмник также в музей молодежного медиахолдинга ТГУ «Есть talk!». Вообще, команда проекта подобралась работоспособная. Трудности возникали в основном с недостающими деталями, – рассказал куратор.

    Студенты во главе с преподавателем планируют коммерциализировать проект и проводить общегородской сбор советских магнитофонов, приёмников и других приборов для реставрации.

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