В Самаре установили повышенный контроль за уборкой снега со скатных кровель

Основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день — своевременная очистка крыш домов. Под особым контролем находятся скатные кровли, особенно те, что обращены на пешеходные зоны и выходы из подъездов.

Во вторник, 26 января, первый заместитель главы города Владимир Василенко на совещании департамента городского хозяйства и экологии потребовал от управляющих организаций немедленной уборки снежных шапок и ликвидации наледи, сосулек с кровель и козырьков подъездов соответствующих зданий. Теперь УК, своевременно не выполнившие работы по уборке, обязаны предоставить фотоотчет о работе над ошибками до конца текущего дня.

Организации и их руководство будут привлечены к административной ответственности в случае невыполнения работ по содержанию вверенного жилого фонда. Информация в отношении таких компаний направляется в ГЖИ и прокуратуру.

Также напомним, что работа по избавлению от наледи и сосулек балконов и кондиционеров должна выполняться собственниками помещений. С теми владельцам квартир, которые забывают о своих обязанностях, многие управляющие компании проводят работу: размещают соответствующие объявления, обзванивают жильцов.

В Самаре на сегодняшний день свыше 7000 скатных кровель, из них более 80% приведены в порядок. Работа продолжается.

— В день вычищается по 250-260 кровель, бригады работают во всех районах города. Там, где существует опасность, участки огораживаются сигнальными лентами. Вот эту работу по объектам, представляющим опасность, должны сегодня-завтра завершить полностью, — проинформировал Владимир Василенко.

Там, где есть возможность счистить снег полностью, работу выполняют специально обученные специалисты, в том числе промышленные альпинисты, выходя на поверхность самой кровли. Там, где нет возможности зайти на крышу, уборка снега проводится по периметру здания с помощью специальной техники — автогидроподъемника.

Стоит отметить, что также продолжается чистка дворов и подъездных участков. Сегодня специалисты МП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» проверят работу организаций Кировского, Красноглинского, Куйбышевского и Промышленных районов. Ранее инспекторы уже оценили работу коммунальных служб в центральных районах города.

Администрация призывает граждан быть внимательными и по возможности не подходить близко к стенам зданий, не заходить за сигнальные ограждения вблизи кровель и обледеневших сточных труб. Также жителям региона советуют не парковать автотранспорт вблизи домов со скатными кровлями, под балконами и кондиционерами, с которых возможен сход снежных масс. Помимо этой опасности, личный транспорт затрудняет работу коммунальных служб по очистке.