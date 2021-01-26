В Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

За минувшие сутки в регионе подтвердили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

32 – в Самаре;

68 – в Тольятти;

21 – в Новокуйбышевске;

20 – в Волжском районе;

17 – в Чапаевске;

12 – в Ставропольском районе;

12 – в Сызранском районе;

10 – в Сызрани;

9 – в Красноярском районе;

9 – в Октябрьске;

9 – в Отрадном;

9 – в Большечерниговском районе;

7 – в Большеглушицком районе;

5 – в Жигулевске;

5 – в Шигонском районе;

5 – в Пестравском районе;

5 – в Нефтегорском районе;

5 – в Кинель-Черкасском районе;

4 – в Безенчукском районе;

4 – в Богатовском районе;

3 – в Шенталинском районе;

3 – в Камышлинском районе;

3 – в Алексеевском районе;

1 – в Борском районе;

1 – в Кинельском районе.

240 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 39 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 38 861 случай коронавируса.

Скончались 792 человека, в том числе за сутки: женщина 75 лет; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек; мужчина 71 года, женщины 52, 62, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщины 68 и 73 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.

За сутки провели 7051 тест.

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