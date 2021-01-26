В Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

За минувшие сутки в регионе подтвердили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
240 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 39 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 38 861 случай коронавируса.
Скончались 792 человека, в том числе за сутки: женщина 75 лет; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек; мужчина 71 года, женщины 52, 62, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщины 68 и 73 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.
За сутки провели 7051 тест.
Фото обложки: pixabay.com
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