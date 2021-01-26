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    В Самарской области от коронавируса умерли 10 человек

    26.01.2021

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    За минувшие сутки в регионе подтвердили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 32 – в Самаре;
    • 68 – в Тольятти;
    • 21 – в Новокуйбышевске;
    • 20 – в Волжском районе;
    • 17 – в Чапаевске;
    • 12 – в Ставропольском районе;
    • 12 – в Сызранском районе;
    • 10 – в Сызрани;
    • 9 – в Красноярском районе;
    • 9 – в Октябрьске;
    • 9 – в Отрадном;
    • 9 – в Большечерниговском районе;
    • 7 – в Большеглушицком районе;
    • 5 – в Жигулевске;
    • 5 – в Шигонском районе;
    • 5 – в Пестравском районе;
    • 5 – в Нефтегорском районе;
    • 5 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 4 – в Безенчукском районе;
    • 4 – в Богатовском районе;
    • 3 – в Шенталинском районе;
    • 3 – в Камышлинском районе;
    • 3 – в Алексеевском районе;
    • 1 – в Борском районе;
    • 1 – в Кинельском районе.

    240 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 39 выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 38 861 случай коронавируса. 

    Скончались 792 человека, в том числе за сутки: женщина 75 лет; женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем и почек; мужчина 71 года, женщины 52, 62, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 44 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем; женщины 68 и 73 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы.

    За сутки провели 7051 тест. 

    Фото обложки: pixabay.com

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