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    В российских школах введут разгрузочные дни для учащихся

    26.01.2021

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    Это стало известно из интервью «РГ» с Ириной Брагиной, заместителем главы Роспотребнадзора. Разгрузочные дни будут обязательной нормой во всех школах России, в том числе и в Самаре.

    С января 2021 года года начали действовать новые правила для средних образовательных учреждений, в которых прописаны условия учебы детей. Среди требований – обязательное введение «облегчённых дней», то есть проведение уроков с усечённой нагрузкой. Сложные предметы предлагается заменять рисованием, физкультурой и музыкой.

    Ирина Брагина рассказала, что при составлении расписания в школах обязательно будет учитываться норма нагрузки на ученика, его возраст. Особое внимание будет направлено на начальную школу и выпускные классы.

    – Мы рекомендуем в «облегченные дни» количество учебных занятий, требующих повышенного внимания и напряжения, компенсировать уроками физкультуры, рисования. Необходимо менять умственную деятельность на какую-то двигательную активность. В снижении нагрузки и состоит «облегчение», – утверждает замглавы Роспотребнадзора.

    Подобные дни предполагается делать в середине недели — в среду или четверг. Это поможет детям снять напряжение от повышенной умственной активности и избежать снижения работоспособности.

    Напомним, по распоряжению губернатора Самарской области, с 11 января ученики всех классов постигают азы науки в очном режиме. Хотя до этого старшие классы долгое время вынуждены были учиться дистанционно.

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