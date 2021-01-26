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    На отлов и стерилизацию бездомных животных в Самаре планируют потратить 27 млн рублей

    26.01.2021

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    Подрядной организации предстоит отловить и стерилизовать около 2300 бездомных собак и кошек. Животные в ошейнике со сведениями о хозяевах передаются владельцам. Собак и кошек с метками о ранее проведенной стерилизации отлавливать не будут. Исключение составят агрессивные животные. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

    Отлавливать будут бригады из минимум из двух вакцинированных против бешенства человек в спецодежде. Работы нужно будет проводить с 7:00 и до 18:00 зимой и до 20:00 осенью.

    Стерилизацию не будут проводить по решению специалиста в области ветеринарии при наличии ветеринарных показаний, препятствующих проведению указанной операции.

    В период осуществления послеоперационного ухода за животными без владельцев осуществляется ежедневный, не реже раза в день, врачебный осмотр ветеринарным специалистом. В случае необходимости животному должна быть оказана ветеринарная помощь.

    Запрещено применять лекарства, которые нанесут вред животным. Также нельзя умерщвлять их, за исключением случаев неизлечимых заболеваний или последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного.

    Процесс возврата животных к месту прежнего обитания должен быть записан на видео.

    Работы по отлову и стерилизации собак и кошек будут проводить до 31 декабря 2021 года. Начальная цена контракта – 27 млн рублей. Заказчиком торгов выступает городской департамент хозяйства и экологии администрации Самары.

    Фото обложки: pixabay.com

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