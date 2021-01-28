В Самаре будет открыта арт-галерея «Этажи»

В пятницу, 29 января, в 14.00 в Самаре начнет свою работу новая арт-галерея, сообщает samru.ru.

Выставка посвящена 170-летию Самарской губернии. Там можно будет найти работы местных художников: Ольги Абраменко, Полины Горецкой, Любови Егоровой, Николая Лукашука, Елены Островской, Евгении Тарасовой.

«Этажи» разместятся по адресу: ул. Ново-Садовая, 3 (7 AvenueHotel&SPA).

Руководитель 7 AvenueHotel&SPA Михаил Мальцев говорит, что открытие арт-галереи позволит гостям региона начать знакомство с Самарской областью прямо в отеле. Они увидят прекрасные городские пейзажи и волжские красоты глазами художников. У туристов будет возможность не только увидеть достопримечательности, но и увезти на добрую память уникальное художественное произведение.

Экспозиция будет постоянной и регулярно обновляемой, вход для гостей свободный.