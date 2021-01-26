Самарские полицейские пообщались с молодежью

В рамках акции «Студенческий десант» сотрудники УМВД России по Самаре и члены Общественного совета при управлении посетили университет «МИР», где пообщались со студентами. На встрече специалисты рассказали об особенностях своей работы и поделились с ребятами профессиональными секретами. Например, показали, как с помощью служебной собаки можно поймать преступника.

Встреча оказалась особенно интересной для студентов, изучающих право.

— Есть вещи, которые не узнаешь из учебников. Не исключено, что именно благодаря этому живому общению кто-то из ребят решит пойти работать в органы внутренних дел, — предположил первый проректор университета «МИР» Владимир Рамзаев.

Сотрудники МВД показали студентам, как проводить следственные действия. По легенде грабитель похитил вещи у девушки, а стражи порядка должны были поймать и наказать злоумышленника. Немецкая овчарка Барс, сыгравшая важную роль в расследовании, быстро завоевала симпатии зрителей. Умный пес продемонстрировал прекрасное знание команд и отличный нюх. За шесть лет работы в полиции Барс помог найти пропавшего ребенка, участвовал во множестве розыскных мероприятий.

— Обучение в кинологической школе бесплатное, достаточно желания и любви к животным, — сообщила студентам кинолог Ирина Светкина. — Вас научат взаимодействовать с питомцами и грамотно привлекать их к служебной работе. Такие напарники — самые верные и преданные. Доказательства, обнаруженные собакой, могут оправдать человека или, наоборот, указать на его причастность к преступлению.

Истории из практики сотрудников МВД захватили внимание ребят. Студент юридического факультета Ильяз Галимов отметил, что общение с гостями заставило его задуматься о своей карьере.

— Мне очень понравились и выступления спикеров, и задания, которые нам предложили выполнить при имитации следственных действий. Познакомиться со служебной собакой было особенно любопытно. Такие встречи действительно вдохновляют, — убежден Ильяз.

В дальнейшем молодой человек хочет стать следователем.

— Сейчас профориентации школьников и студентов уделяют много внимания. Ребята проходят психологические тесты, выполняют экспресс-задания, что, безусловно, правильно. Но опыт живого общения с представителями профессий не менее важен. Такие акции помогают молодежи получить реальное понимание особенностей своей специальности в интересном формате, осознать, насколько достойные и увлеченные люди работают в этой сфере, — подчеркнула член Общественного совета при УМВД России по Самаре Елена Бубнова.