Искусство в подарок: 5 идей от сувенирного магазина самарской «Третьяковки»

Дарить деньги или носки с пеной для бритья уже давно стало моветоном: гораздо ценнее подарок с изюминкой, собственным смыслом и идеей. Можно заморочиться и искать необходимый презент на маркетплейсах и в интернет-магазинах, но нет гарантии, что подходящий вариант найдется и будет доставлен в срок. Незачем идти по сложному пути: в “Клубе Третьяковки” на Фрунзе, 102Б открылся магазин с сувенирами из коллекции Третьяковки. Здесь у каждой вещицы своя история, и ее невозможно не прочувствовать — так и хочется кому-нибудь подарить.

Тарелка-часы и аромалампа

Наталья Гончарова — художница-авангардистка, чьи работы сейчас продаются на аукционах за миллионы долларов. В основе дизайна часов-тарелки и аромалампы использована ее картина “Павлин под ярким солнцем”. На ней объединились каноны древнеегипетского искусства в виде хвоста как символа солнца и русского народного творчества — в виде изящного профиля птицы. Такие подарки станут прекрасным украшением интерьера как в сдержанной сталинке, так и в современном лофте. Стильные часы помогут везде успеть, а аромалампа — вовремя остановиться и расслабиться.

Тарелка-часы «Гончарова»

Цена: 2550 рублей



Аромалампа «Гончарова»

Цена: 2500 рублей

Раскладное зеркало

Работа русского авангардиста “Композиция VII” по праву считается величайшим шедевром. Чтобы написать ее, художник выполнил более 30 эскизов — хотел соединить в композиции несколько библейских тем. Теперь нам необязательно ехать в Третьяковскую галерею в Москве, чтобы прикоснуться к великому: раскладное зеркало позволит всегда носить с собой в кармане искусство. Ходят слухи, что через это зеркало можно посмотреть на мир глазами Кандинского — не станем их опровергать, лишь укажем, что такой стильный аксессуар однозначно говорит о наличии хорошего вкуса у его владельца.

Раскладное зеркало «Кандинский. Композиция 7»

Цена: 400 рублей

Настенные часы, керамическая кружка и пресс-папье

Иван Хруцкий, живописец и академик Русской академии художеств, одним из первых основательно взялся за жанр натюрморта и прославился тем, что его работы были невероятно реалистичными. Он подражал голландским художникам XVII века, но сумел сохранить свой индивидуальный стиль, благодаря которому его картины не теряют популярности даже спустя столетия. “Цветы и плоды” — одно из его самых известных произведений, однозначно достойное того, чтобы стать подарком близкому человеку. Часы — незаменимый предмет интерьера, пресс-папье — удобный помощник в работе, а керамическая кружка с крышкой и держателем не только покажет любовь ее владельца к искусству, но и станет большим шагом на пути к экологии и повторному использованию.

Часы настенные «Хруцкий. Цветы и плоды»

Цена: 1200 рублей

Кружка керамическая с крышкой

«Хруцкий. Цветы и плоды»

Цена: 550 рублей

Пресс-папье «Хруцкий. Цветы и плоды»

Цена: 800 рублей

Деревянная брошь

Брошь — всегда яркий акцент на одежде ее обладателя. А брошь, созданная по мотивам работы Ивана Клюна, известного футуриста и соратника Казимира Малевича — это аксессуар, задающий тон и стиль всему гардеробу. “Пробегающий пейзаж” отсылает к езде на автомобиле, которую футуристы считали лучшим видом современного искусства. Можно не владеть водительскими правами или собственной машиной, но, имея в образе такой отличительный знак, владелец будто бы говорит всему миру о том, что он — знаток русского искусства и истинный ценитель авангарда.

Брошь «Клюн. Пробегающий пейзаж»

Цена: 800 рублей

Шелковый платок

Аристарх Лентулов приравнивал цвет к музыке и заявлял, что картина должна звучать. Его работа “Астры” — это абстрактный натюрморт, написанный им после изучения стилистики кубизма. Можно не разглядеть в картине цветы, но невозможно не увидеть здесь звучание тонов, темных и “низких” внизу картины, становящихся светлее и “звонче” к верху холста. Платок может стать не только метафорическим букетом для того, кому его преподносят, но и яркой деталью, дополняющей любой образ. Цветы в вазе рано или поздно завянут — платок же будет цвести в гардеробе обладателя долгие годы.

Платок шелковый «Лентулов. Астры»

Цена: 4000 рублей