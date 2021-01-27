Искусство в подарок: 5 идей от сувенирного магазина самарской «Третьяковки»

27.01.2021
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Наталья Гончарова — художница-авангардистка, чьи работы сейчас продаются на аукционах за миллионы долларов. В основе дизайна часов-тарелки и аромалампы использована ее картина “Павлин под ярким солнцем”. На ней объединились каноны древнеегипетского искусства в виде хвоста как символа солнца и русского народного творчества — в виде изящного профиля птицы. Такие подарки станут прекрасным украшением интерьера как в сдержанной сталинке, так и в современном лофте. Стильные часы помогут везде успеть, а аромалампа — вовремя остановиться и расслабиться.
Работа русского авангардиста “Композиция VII” по праву считается величайшим шедевром. Чтобы написать ее, художник выполнил более 30 эскизов — хотел соединить в композиции несколько библейских тем. Теперь нам необязательно ехать в Третьяковскую галерею в Москве, чтобы прикоснуться к великому: раскладное зеркало позволит всегда носить с собой в кармане искусство. Ходят слухи, что через это зеркало можно посмотреть на мир глазами Кандинского — не станем их опровергать, лишь укажем, что такой стильный аксессуар однозначно говорит о наличии хорошего вкуса у его владельца.
Иван Хруцкий, живописец и академик Русской академии художеств, одним из первых основательно взялся за жанр натюрморта и прославился тем, что его работы были невероятно реалистичными. Он подражал голландским художникам XVII века, но сумел сохранить свой индивидуальный стиль, благодаря которому его картины не теряют популярности даже спустя столетия. “Цветы и плоды” — одно из его самых известных произведений, однозначно достойное того, чтобы стать подарком близкому человеку. Часы — незаменимый предмет интерьера, пресс-папье — удобный помощник в работе, а керамическая кружка с крышкой и держателем не только покажет любовь ее владельца к искусству, но и станет большим шагом на пути к экологии и повторному использованию.
Брошь — всегда яркий акцент на одежде ее обладателя. А брошь, созданная по мотивам работы Ивана Клюна, известного футуриста и соратника Казимира Малевича — это аксессуар, задающий тон и стиль всему гардеробу. “Пробегающий пейзаж” отсылает к езде на автомобиле, которую футуристы считали лучшим видом современного искусства. Можно не владеть водительскими правами или собственной машиной, но, имея в образе такой отличительный знак, владелец будто бы говорит всему миру о том, что он — знаток русского искусства и истинный ценитель авангарда.
Аристарх Лентулов приравнивал цвет к музыке и заявлял, что картина должна звучать. Его работа “Астры” — это абстрактный натюрморт, написанный им после изучения стилистики кубизма. Можно не разглядеть в картине цветы, но невозможно не увидеть здесь звучание тонов, темных и “низких” внизу картины, становящихся светлее и “звонче” к верху холста. Платок может стать не только метафорическим букетом для того, кому его преподносят, но и яркой деталью, дополняющей любой образ. Цветы в вазе рано или поздно завянут — платок же будет цвести в гардеробе обладателя долгие годы.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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