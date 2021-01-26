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    Президент РФ поддержал предложение студента Самарского университета

    26.01.2021

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    В понедельник, 25 января, глава государства побеседовал со студентами из разных городов. Из Самары на связь вышел национальный исследовательский университет имени Королева. Его учащийся Виктор Свиткин, задавая вопрос, предложил сформировать и реализовать программу по строительству не только студенческих общежитий, но и университетских кампусов в ведущих региональных вузах страны. По его словам, фактически многие студенты проводят большую часть своего времени на территории университета, а иногородние студенты здесь постоянно. 

    – Сейчас во многих университетах появляются новые направления подготовки и специализации, которые требуют новых форматов обучения и новых помещений. Некоторые нынешние учебные здания и аудитории уже не соответствуют новым форматам, – сказал Виктор Свиткин и предложил опробовать опыт создания кампусов в двух-трех вузах, а затем распространить этот проект по всей России. 

    Владимир Путин поддержал идею и отметил, что создание такой атмосферы, среды, где молодые люди – студенты, аспиранты – могли бы не просто жить, а заниматься наукой, безусловно, очень важно.

    – Там могли бы быть и лаборатории какие-то расположены, должны и могут располагаться объекты, связанные с проведением свободного времени, спортивные сооружения, и так далее. Кампус – это не просто общежитие, это среда обитания в широком смысле этого слова, — заметил он.

    Фото обложки: ГТРК «Самара»

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