Президент РФ поддержал предложение студента Самарского университета

В понедельник, 25 января, глава государства побеседовал со студентами из разных городов. Из Самары на связь вышел национальный исследовательский университет имени Королева. Его учащийся Виктор Свиткин, задавая вопрос, предложил сформировать и реализовать программу по строительству не только студенческих общежитий, но и университетских кампусов в ведущих региональных вузах страны. По его словам, фактически многие студенты проводят большую часть своего времени на территории университета, а иногородние студенты здесь постоянно.

– Сейчас во многих университетах появляются новые направления подготовки и специализации, которые требуют новых форматов обучения и новых помещений. Некоторые нынешние учебные здания и аудитории уже не соответствуют новым форматам, – сказал Виктор Свиткин и предложил опробовать опыт создания кампусов в двух-трех вузах, а затем распространить этот проект по всей России.

Владимир Путин поддержал идею и отметил, что создание такой атмосферы, среды, где молодые люди – студенты, аспиранты – могли бы не просто жить, а заниматься наукой, безусловно, очень важно.

– Там могли бы быть и лаборатории какие-то расположены, должны и могут располагаться объекты, связанные с проведением свободного времени, спортивные сооружения, и так далее. Кампус – это не просто общежитие, это среда обитания в широком смысле этого слова, — заметил он.

Фото обложки: ГТРК «Самара»