В самарской школе №41 установили систему распознавания лиц

Лица учеников, родителей и сотрудников учреждения занесены в базу данных. С ней сверяется искусственный интеллект, сообщает ИА «СОВА».

Такой комплекс – единственный в стране, установленный на деньги, выделенные по пилотному проекту «Безопасный регион». В дальнейшем такие системы установят в других школах города и области.

Система работает следующим образом: если в школу войдет незнакомец, то турникет не откроется. Если же злоумышленник попытается пройти, то его остановит охрана, а попытка незаконного проникновения зафиксируется в системе, которая, к слову, будет отслеживать нахождение учеников в школе и сообщать об их отсутствии родителям.

Как сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, система позволяет родителям быть уверенными в том, что их ребенок дошел до школы. Уведомление об этом придет им на электронную почту, либо в Telegram.

Металлодетекторы также оборудовали тепловизорами для изменения температуры тела.



Фото обложки: ИА «СОВА»