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    В самарской школе №41 установили систему распознавания лиц

    26.01.2021

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    Лица учеников, родителей и сотрудников учреждения занесены в базу данных. С ней сверяется искусственный интеллект, сообщает ИА «СОВА».

    Такой комплекс – единственный в стране, установленный на деньги, выделенные по пилотному проекту «Безопасный регион». В дальнейшем такие системы установят в других школах города и области.

    Система работает следующим образом: если в школу войдет незнакомец, то турникет не откроется. Если же злоумышленник попытается пройти, то его остановит охрана, а попытка незаконного проникновения зафиксируется в системе, которая, к слову, будет отслеживать нахождение учеников в школе и сообщать об их отсутствии родителям.

    Как сообщил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, система позволяет родителям быть уверенными в том, что их ребенок дошел до школы. Уведомление об этом придет им на электронную почту, либо в Telegram.

    Металлодетекторы также оборудовали тепловизорами для изменения температуры тела. 


    Фото обложки: ИА «СОВА»

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