Самарские студенты будут изготавливать для школ 3D-модели

Копии найденных на территории области артефактов могли бы помочь школьникам лучше понять и узнать историю родного края, уклада и традиций предков. Эту инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров. Он поручил проработать вопрос министерству образования региона.

Преложение прозвучало в понедельник, 25 января, в Татьянин день, когда губернатор встретился со студентами, аспирантами и преподавателями Самарского национального исследовательского университета имени Королева – крупнейшего вуза и научного центра региона. Уже с первых курсов студенты здесь имеют возможность заниматься научными разработками, в том числе в лабораториях, каждая из них имеет уникальную специализацию. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Например, в лаборатории аддитивных технологий ведется разработка и последующее изготовление сложнопрофильных деталей для ведущих промышленных предприятий региона методом 3D-печати. Его преимуществом является изготовление изделий с улучшенными функциональными и прочностными характеристиками в кратчайшие сроки. Многие из них рассчитаны на работу при критических температурах, что особенно важно для космической промышленности.

Самые передовые технологии изобретают и молодые ученые конструкторского бюро «Водород СМ», созданного на базе центра газодинамических исследований университета. Бюро занимается разработкой технологий для первой отечественной газотурбинной установки на метано-водородном топливе.

Кроме того, с прошлого года в Самарском университете активно развивается лаборатория криогенной техники. Здесь создаются энергопроизводящие устройства, использующие низкопотенциальную энергию сжиженного природного газа и других криогенных веществ. Эти разработки очень важны для условий крайнего севера и Арктики.

– Хочу поблагодарить всех студентов за встречу, которая получилась очень содержательной и полезной. По целому ряду вопросов мы взяли себе «домашнее задание», уверен, что найдем решения. Спасибо вам за неравнодушие, за толковые, проработанные предложения и за то, что вы уже сделали – те проекты, где есть результаты. Я очень горд, что у меня такие молодые, энергичные, любознательные земляки, которые чувствуют ответственность не только за себя, но и за окружающих. Вместе нам точно любая задача по плечу, – отметил Дмитрий Азаров.

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области