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    Наш город вернул себе историческое имя 30 лет назад

    25.01.2021

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    Автор: Алена Семенова

    В понедельник, 25 января исполнилось 30 лет с тех пор, как Самара вернула себе историческое имя. Напомним: город стал Куйбышевом 27 января 1935 года. Несколько дней назад умер советский партийный и политический деятель Валериан Куйбышев. Было принято решение переименовать в честь него Самару.

    В период Великой Отечественной войны именно Куйбышев стал «запасной столицей». Но большинство горожан помнили о первоначальном названии. В конце 80-х годов появился оргкомитет, который был намерен вернуть городу историческое имя. Постепенно инициатива нашла отклик у власти, чему очень способствовали общественные настроения. Это событие в Самарской публичной библиотеке на круглом столе обсудили преподаватели и студенты-историки.

    — Я училась в вузе, когда произошло знаменательное возвращение городу его имени. Наш заведующий кафедрой – тогда дореволюционной отечественной истории — доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов вдохновил аспирантов и дипломников на сбор подписей у населения, — вспоминает профессор кафедры российской истории Самарского государственного университета Зоя Кобозева. – Очень важно было напомнить о его поступке и гражданской позиции именно 25 января, в Татьянин день, и обсудить это с молодежью.

    На встрече в библиотеке был организован просмотр фильма, в котором Петр Кабытов рассказывает о происходящем в тот непростой период.

    — Это безусловно интересная тема, которую важно изучать в контексте времени, — убеждена студентка исторического факультета Екатерина Кочеткова. – Мне лично как представителю молодого поколения ближе имя «Самара». Оно греет душу, а «Куйбышев» прекрасно характеризует определенный исторический отрезок.

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