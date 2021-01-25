Самарцы рассказали, сколько денег нужно для счастья

Среднестатистическому самарцу необходимо 160 тысяч рублей для счастливой жизни согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Этот опрос прошли около 500 жителей региона. Результаты также показали, что мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам.

Поволжские соседи недалеко ушли от Самары в своих денежных запросах. Например, жителю Казани, чтобы чувствовать себя счастливым, достаточно 158 тысяч рублей. В Тольятти и Волгограде «цена» счастья чуть выше — 165 тысяч рублей. Саратовцам же для полного удовлетворения личных потребностей надо как минимум 170 тысяч.

Отметим, что самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей — 220 тысяч рублей. На втором месте расположился Владивосток (200 тыс. руб.), а на третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. руб.). Самые скромные запросы — у жителей Оренбурга (124 тыс. руб.).

Интересный факт. В 2019 году «стоимость» счастья у жителей Самары была выше нынешней — 170 тысяч рублей. В 2020 году эта цифра значительно упала из-за условий пандемии: среднестатистический гражданин региона нуждался в 150 тысячах. И сейчас, как можно заметить, после новогодних праздников наше счастье опять «подорожало».