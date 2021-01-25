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    Президент заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

    25.01.2021

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    По его словам, количество инфицированных в России снижается, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, пишет rg.ru.

    Во время встречи с молодежью, приуроченной ко Дню российского студенчества, Владимир Путин отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. 

    – Сегодня у нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, их уже стало меньше 20 тысяч. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму, – сказал он.

    Фото обложки: pixabay.com

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