Президент заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране

По его словам, количество инфицированных в России снижается, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, пишет rg.ru.

Во время встречи с молодежью, приуроченной ко Дню российского студенчества, Владимир Путин отметил, что в целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется.

– Сегодня у нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел. А количество инфицированных снижается, их уже стало меньше 20 тысяч. Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму, – сказал он.

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