В Самаре усилили контроль за расчисткой кровель домов от наледи

В понедельник, 25 января, глава Самары Елена Лапушкина провела еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили вопросы расчистки кровель от снега и наледи, а также уборки внутридворовых территорий и дорог.

Особое внимание уделяется состоянию скатных крыш – их в Самаре более семи тысяч. Также очищают от снега здания с мягкой кровлей – работы сосредоточены в районе водостоков, где могут образовываться сосульки. Всего в сформировано 360 бригад, в составе которых – промышленные альпинисты, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Только за воскресенье, 24 января, полностью были очистили 70 кровель и сбили сосульки у 195 домов. Уборка крыш 150 домов поставлена на контроль.

По информации департамента городского хозяйства и экологии, сейчас наиболее активно очистка выполняется в Ленинском и Самарском районах – в частности, это обусловлено тем, что здесь дома низкой этажности, что позволяет справляться с работами быстрее. Обслуживающим организациям Железнодорожного, Красноглинского, Куйбышевского и Советского районов поручено нарастить силы и средства для более качественной очистки.

– Меры по очистке крыш нужно принимать максимально оперативно. Дала поручение департаменту городского хозяйства и главам районов принять все меры по очистке кровель, огородить опасные участки и провести работу с жителями. Жильцы домов должны самостоятельно проводить очистку кондиционеров от наледи и относиться к этому ответственно. Так же остаются замечания по управляющим компаниям, сегодня недостаточно бригад кровельщиков работает на территории города, нужно усиливать работу, – сказала Елена Лапушкина.

Фото обложки: администрация Самары