Четыре новые высотки построят на Московском шоссе

Группа компаний «Владимир» построит на пересечении Московского шоссе с улицей Бубнова жилой комплекс из четырех домов высотой от 12 до 20 этажей на 482 квартиры, сообщается в пресс-релизе банка ДОМ.РФ. Застройщик заключил договор проектного финансирования на 1,4 млрд рублей с этим банком.

Объект будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

Напомним, ранее ООО «Специализированный застройщик «СК Владимир» на общественных слушаниях получило одобрение на отклонение от предельных параметров при высотном строительстве на трех участках площадью 8,4 тыс. кв. м, расположенных на пересечении Московского шоссе с улицей Бубнова. Сейчас на этой территории находится автостоянка.

Кроме того, «Владимир» выступает застройщиком ЖК «Госуниверситет» и ЖК «Семейный», а также 17-этажного информационно-офисного центра на пересечении улиц Ново-Садовой и 2-й Радиальной. Группа компаний выросла из ЗАО «Компания Владимир», учрежденного в 1999 г. Владимиром Ахременко и зарегистрировано в Самаре на ул. Революционной, 77.