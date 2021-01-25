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    Ученый из СамГМУ получил Президентский грант

    25.01.2021

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    Михаил Гаврюшин, доцент кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков СаГМУ, к.м.н., заместитель директора Института профилактической медицины СамГМУ, выиграл грант Президента РФ для молодых ученых — кандидатов наук в направлении «Медицинские науки», сказано на официальном сайте Самарского государственного медицинского университета.

    Тема работы молодого ученого — «Разработка научно-практической модели диагностики пищевого статуса в ходе профилактических осмотров детей и подростков». Этот проект стал практическим продолжением разработок, осуществлённых ранее при сотрудничестве с РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

    — Суть научно-практической модели заключается в диагностике пищевого статуса в ходе профилактических осмотров детей и подростков, — рассказал Михаил Гаврюшин. — То есть, основная цель — выявить первичные нарушения до развития болезни — ожирения и сопутствующей патологии. Средства гранта будут направлены на организацию обследования более 2 тысяч детей школьного возраста. Впервые будут обоснованы достоверные, информативные биофизические признаки алиментарных нарушений состояния организма детей и подростков, разработан и научно обоснован алгоритм и аппаратно-программное средство для достоверной антропобиофизической диагностики пищевого статуса.

    Президентский грант выделяется на два года для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований. Размер гранта молодого ученого — кандидата наук составляет 600 тыс. рублей в год.

    Основными исполнителями исследования будут его руководитель  — Михаил Гаврюшин и ассистент кафедры гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков — Ольга Бережнова. Работа выполняется в рамках научно-исследовательской концепции кафедры под руководством заведующего, директора Института профилактической медицины, д.м.н., доцента Ольги Сазоновой.

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