Вакансии недели: требуются 1С-разработчик, автомеханик и управляющий зоомагазином

В компанию «Чипфорд» требуется автомеханик. Он будет заниматься ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей разных марок, слесарным ремонтом, проведением плановых ТО, заменой масла АКПП различных моделей, выполнять работы по комплексной диагностике (не электрика), заниматься ремонтом подвесок.
Среди требований — среднее специальное образование, знание современных технологий и материалов для сервисного обслуживания и ремонта, высокая скорость работы, обязателен опыт работы с иномарками у официального дилера или в специализированном техцентре от пяти лет.
Зарплата – от 70 тысяч рублей.
Контактная информация:
Олег Бойко
+7 (846) 989-26-54, ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 (846) 205-44-22, ежедневно с 9:00 до 21:00
В Самаре ищут трафик-менеджера в образовательный онлайн-проект. В его обязанности будут входить разработка тактики и запуск рекламных кампаний в соцсетях, разработка стратегии и самостоятельный запуск рекламных кампаний в Яндекс Директ/Google ADS, постоянное улучшение показателей, тестирование новых сегментов аудитории, оптимизация рекламных кампаний, разработка квизов/лендингов (Тильда), поддержка сайта, оптимизация и улучшение площадки и других посадочных страниц, достижение поставленных KPI.
В числе требований — умение самостоятельно вести и профессионально настраивать рекламные кампании в Яндекс.Директ, G.Awards, профессионализм в создании таргетированной рекламы в соцсетях, опыт сбора слушателей на образовательные мероприятия.
Требуемый опыт работы — от трех до шести лет. Зарплата — от 90 тысяч рублей.
В компанию SOKOLOV требуется 1С разработчик. Будущий кандидат должен уметь мыслить системно, обладать аналитическими способностями, опытом программирования на языке 1С:Предприятие от двух лет, уметь составлять техническую документацию, разрабатывать и администрировать на базе 1С:Предприятие 8, обладать хорошими знаниями методик разработки, владеть языком запросов 1С и его расширениями для СКД. Плюсом будут знания основ бухгалтерского и налогового учета, торговли, MS SQL, умение работать с профайлером, знание языка запросов SQL, наличие сертификатов специалист по платформе, эксперт по технологическим вопросам, конфигурациям, опыт работы по Scrum.
Требуемый опыт работы — от года до трех лет.
Контактная информация:
Ольга Булухта
+7 (925) 016-45-49
В ООО «Первая уральская залоговая компания» ищут сотрудника, который будет заниматься розыском, установлением местонахождение, изъятием залогового имущества, в рамках действующего законодательства. Также он должен будет проводить взыскание задолженности в добровольном и принудительном порядке (проведение телефонных переговоров и личных встреч с должниками, взаимодействие с компетентными органами), обеспечивать экономическую и физическую безопасность компании, взаимодействовать с правоохранительными органами и ФССП.
Требования: среднее или высшее образование, грамотная речь, навык ведения переговоров, навыки работы с ПК, базами данных, соцсетями/ системами безопасности. Преимуществом будет опыт работы в военных/ силовых структурах.
Требуемый опыт работы — от года до трех лет. Зарплата — от 50 тысяч рублей.
В сеть зоомагазинов «Пес его знает» (три точки в Самаре) требуется управляющий. Он будет активно работать с персоналом, поставщиками, муниципальными органами, ставить задачи и планы для каждого из магазинов и выполнять их, осуществлять контроль выполнения стандартов компании, проводить тренинги для персонала, вести анализ продаж и финансовую отчетность, выполнять сопутствующие задачи от руководителя.
Требования: опыт на руководящей должности, техническая подкованность, грамотная, культурная речь, исполнительность и самоорганизация (система KPI), опыт прямых продаж.
Требуемый опыт работы — от года до трех лет.
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