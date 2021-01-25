Вакансии недели: требуются 1С-разработчик, автомеханик и управляющий зоомагазином

Автомеханик (автослесарь)

В компанию «Чипфорд» требуется автомеханик. Он будет заниматься ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей разных марок, слесарным ремонтом, проведением плановых ТО, заменой масла АКПП различных моделей, выполнять работы по комплексной диагностике (не электрика), заниматься ремонтом подвесок.

Среди требований — среднее специальное образование, знание современных технологий и материалов для сервисного обслуживания и ремонта, высокая скорость работы, обязателен опыт работы с иномарками у официального дилера или в специализированном техцентре от пяти лет.

Зарплата – от 70 тысяч рублей.