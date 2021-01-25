Эксперт оценил важность самарской программы по долечиванию ковида

В Самарской области с октября 2020 года работает программа по реабилитации людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Только с октября по декабрь ей воспользовались больше 400 человек. Социальную значимость и необходимость такой программы отметил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В первую очередь эксперт подчеркнул актуальность программы.

– Коварство коронавируса в том, что есть период реабилитации заболевших, особенно для тех, кто перенес его в средней и тяжелой форме. Человек занимает не только коечный фонд, он занимает мощности. То есть, как только он пошел на поправку, по-хорошему, его надо куда-то перевести. С медицинской точки зрения, долечивание после ковида на базе санаториев делается для того, чтобы человек в момент, когда пик болезни прошел, а последствия еще есть, не оставался один на один с выпиской. То, что в Самарской области с октября по декабрь такую реабилитацию прошли уже 400 человек, говорит о том, что это услуга не просто востребована, а необходима, – сказал Кирьян.

В Самарской области реабилитация после COVID-19 проходит в санаториях «Можайский», «Волга», имени Чкалова и медицинском реабилитационном центре «Сергиевские минеральные воды». Для этого выделили 485 коек.

Каждому пациенту составляют индивидуальную программу восстановления. В рамках такой программы они, в частности, проходят физиотерапию на новом дыхательном тренажере «Универсал-2011», который разработали в Самарской области. Он улучшает вентиляцию легких, а также тренирует «дыхательную мускулатуру и улучшает дренажную функцию легких».

Во время долечивания у пациентов также проходят занятия по лечебной физкультуре. Кроме того, их постоянно поддерживают психологи. Кирьян добавил, что это дает людям чувствовать, что их не бросили одних бороться с болезнью.

– В России в последние лет пять очень много говорили об изменении первичного и вторичного звена здравоохранения в контексте того, что специализированные медицинские услуги разнесены по разным местам, учреждениям. А пациентам было неудобно ни добираться, ни долечиваться, ни обследоваться. Сейчас профилактические занятия, физиотерапия, посещения психолога, консультации врачей для ковидных больных организуются в одном месте, если мы говорим про конкретный регион. Я думаю, в дальнейшем это может стать моделью поддержки пациентов после выписки из стационаров. Это единственный способ с одной стороны разгрузить медицинские учреждения от людей, которые «долеживают», а с другой – пациенты не будут ощущать, что они брошены, что они остались один на один. Это очень важно. Если посмотреть социологию, люди, говоря о современном здравоохранении, отмечают, что вынуждены сами заботиться о себе после, скажем, оперативного вмешательства. Это не очень правильно. Если такая система долечивания будет работать и после ковида, это станет хорошим пересмотром качества медицины, – заключил эксперт.

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