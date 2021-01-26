В СамГМУ созданы два новых научно-исследовательских института

Самарские медики открыли два новых научно-исследовательских института — НИИ Бионики и персонифицированной медицины и НИИ Нейронауки, сообщается на официальном сайте Самарского государственного медицинского университета.

Главная задача НИИ Бионики и персонифицированной медицины — развитие связей между российскими и международными вузами, а также между государственными научными организациями и организациями реального сектора экономики. Это нужно для разработки и внедрения в клиническую практику новых медицинских технологий.

Институт начал свою работу в сентябре. Сейчас там занимаются четырьмя проектами. Три из них по разработке детских и взрослых онкологических эндопротезов, экзопротезов после ампутации голени и бедра, и эндопротезов свода черепа. Еще один проект предполагает строительство цеха на площадке Самарского электромеханического завода для производства цельнокерамических эндопротезов мелких суставов кисти и стопы. Объект должны сдать до конца года.

— Наш университет будет производить эндопротезы по заказу индустриального партнера, а он уже будет выводить их на рынок. Начать серийное производство мы сможем в феврале–марте, — пояснил директор института, к.м.н., врач-онколог высшей категории Андрей Николаенко.

Второй НИИ Нейронауки начнет свою работу в феврале. В его составе пять лабораторий, в которых, помимо сотрудников университета, будут работать профессора из-за рубежа. С рядом ученых из Европейских университетов, США и Австралии уже достигнуты договоренности. Они смогут как лично приезжать в университет, так и участвовать в онлайн-конференциях и проводить обучающие вебинары для студентов.

По словам Василия Пятина, директора НИИ Нейронауки, д.м.н., профессора СамГМУ, основной тренд, который закладывают ученые НИИ — это создание физиологических и нейрофизиологических баз данных, и на этой основе — искусственного интеллекта, помогающего людям с ограниченными возможностями после нарушения функций центральной нервной системы обрести возможность социализации и повышения качества жизни.

— Этот НИИ создается для определения глобальных вызовов в нейронауке и медицине, волнующих членов научного сообщества. По сути дела, НИИ Нейронауки будет одной из ключевых структур в цифровизации нейронаучных big data (больших данных), транслокации новых научных знаний в цифровые нейротехнологии, а затем — в высокотехнологическое здравоохранение и нейрообразование. Это будет миссия нашего НИИ Нейронауки, — пояснил Василий Пятин.

Кроме того, в будущем на базе НИИ Нейронауки планируется открыть ряд новых перспективных направлений подготовки, некоторых из которых пока нет ни в России, ни за рубежом, например, нейросоциология и нейропсихиатрия.