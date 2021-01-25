В Самарской области побит температурный рекорд 65-летней давности

По сведениям синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 24 января, в регионе зафиксировали экстремально высокие температуры воздуха.

В Самаре столбики термометров поднялись до 3,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд в 1,4 градуса фиксировали в 2002 году.

А в Большой Глушице и Серноводске температура воздуха составила 2,5 градуса тепла. Последний раз так тепло зимой здесь было в 1956 году, когда столбики термометров поднимались до отметок 1,7 и 1,4 градуса тепла.

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