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    В Самарской области побит температурный рекорд 65-летней давности

    25.01.2021

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    По сведениям синоптиков Приволжского УГМС, в воскресенье, 24 января, в регионе зафиксировали экстремально высокие температуры воздуха.

    В Самаре столбики термометров поднялись до 3,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд в 1,4 градуса фиксировали в 2002 году.

    А в Большой Глушице и Серноводске температура воздуха составила 2,5 градуса тепла. Последний раз так тепло зимой здесь было в 1956 году, когда столбики термометров поднимались до отметок 1,7 и 1,4 градуса тепла.

    Фото обложки: pixabay.com

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