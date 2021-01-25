В самарской больнице №10 открылось обновленное педиатрическое отделение



Медучреждение находится в Куйбышевском районе. В прошлом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в педиатрическом отделении провели капитальный ремонт, установили новую мебель и оборудование. Об этом сообщает администрация Самары на портале всероссийской системы системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

С этим событием поздравили сотрудников и пациентов отделения глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков и главный врач Самарской городской больницы №10 Валерий Карпенко.

– Отрадно, что подрастающее поколение Куйбышевского района теперь сможет посещать обновленное комфортное отделение. Здесь по-новому выглядит холл, регистратура, зона ожидания, гардероб и кабинеты специалистов, – отметил Коробков.

Также оптимизировали и рабочий процесс. Теперь запись на прием в поликлинике осуществляется через интернет, а бумажные медицинские карты заменили на электронные.

Кроме того, администрация Куйбышевского района передала обновленному отделению плазменный экран, установленный в холле.