В Самаре отреставрировали бывшее здание Крестьянского и Дворянского банков

25.01.2021
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Объект культурного наследия федерального значения, расположенный на улице Куйбышева, 135, построили в 1912 году по проекту Александра фон Гогена в норманнском стиле. Сейчас здесь находится второй корпус Самарского политеха.
Как сообщили специалисты регионального управления госохраны объектов культурного наследия, заказчиком работ по реставрации выступило министерство культуры РФ, а подрядчиком – ООО «Вега Групп Регион».
В здании провели реставрацию южного, северного и восточного фасадов, заполнили проемы, обновили систему отопления и отреставрировали кровлю.
Фото обложки: управление управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области
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