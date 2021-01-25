В Самаре отреставрировали бывшее здание Крестьянского и Дворянского банков

Объект культурного наследия федерального значения, расположенный на улице Куйбышева, 135, построили в 1912 году по проекту Александра фон Гогена в норманнском стиле. Сейчас здесь находится второй корпус Самарского политеха.

Как сообщили специалисты регионального управления госохраны объектов культурного наследия, заказчиком работ по реставрации выступило министерство культуры РФ, а подрядчиком – ООО «Вега Групп Регион».

В здании провели реставрацию южного, северного и восточного фасадов, заполнили проемы, обновили систему отопления и отреставрировали кровлю.

Фото обложки: управление управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области