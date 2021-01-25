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    В Самаре отреставрировали бывшее здание Крестьянского и Дворянского банков

    25.01.2021

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    Объект культурного наследия федерального значения, расположенный на улице Куйбышева, 135, построили в 1912 году по проекту Александра фон Гогена в норманнском стиле. Сейчас здесь находится второй корпус Самарского политеха.

    Как сообщили специалисты регионального управления госохраны объектов культурного наследия, заказчиком работ по реставрации выступило министерство культуры РФ, а подрядчиком – ООО «Вега Групп Регион». 

    В здании провели реставрацию южного, северного и восточного фасадов, заполнили проемы, обновили систему отопления и отреставрировали кровлю.

    Фото обложки: управление управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области

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