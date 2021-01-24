В Самарской области от коронавируса умерли семь человек

За минувшие сутки в регионе выявили 285 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

112 – в Тольятти;

105 – в Самаре;

10 – в Отрадном;

8 – в Новокуйбышевске;

7 – в Сызрани;

7 – в Сергиевском районе;

4 – в Кинель-Черкасском районе;

4 – в Кинеле;

3 – в Кинельском районе;

2 – в Красноярском районе;

2 – в Ставропольском районе;

2 – в Хворостянском районе;

2 – в Челно-Вершинском районе;

2 – в Чапаевске;

2 – в Безенчукском районе;

2 – в Нефтегорском районе;

1 – в Приволжском районе;

1 – в Богатовском районе;

1 – в Октябрьске;

1 – в Жигулевске;

1 – в Красноармейском районе;

1 – в Сызранском районе;

1 – в Кошкинском районе;

1 – в Камышлинском районе;

1 – в Алексеевском районе;

1 – в Пестравском районе;

1 – в Большечерниговском районе.

250 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 35 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировали 38299 случаев коронавируса.

Скончались 782 человека, в том числе

мужчины 59, 62, 83, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

За сутки провели 7605 тестов.

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