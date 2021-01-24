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    В Самарской области от коронавируса умерли семь человек

    24.01.2021

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    За минувшие сутки в регионе выявили 285 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 112 – в Тольятти;
    • 105 – в Самаре;
    • 10 – в Отрадном;
    • 8 – в Новокуйбышевске;
    • 7 – в Сызрани;
    • 7 – в Сергиевском районе;
    • 4 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 4 – в Кинеле;
    • 3 – в Кинельском районе;
    • 2 – в Красноярском районе;
    • 2 – в Ставропольском районе;
    • 2 – в Хворостянском районе;
    • 2 – в Челно-Вершинском районе;
    • 2 – в Чапаевске;
    • 2 – в Безенчукском районе;
    • 2 – в Нефтегорском районе;
    • 1 – в Приволжском районе;
    • 1 – в Богатовском районе;
    • 1 – в Октябрьске;
    • 1 – в Жигулевске;
    • 1 – в Красноармейском районе;
    • 1 – в Сызранском районе;
    • 1 – в Кошкинском районе;
    • 1 – в Камышлинском районе;
    • 1 – в Алексеевском районе;
    • 1 – в Пестравском районе;
    • 1 – в Большечерниговском районе.

    250 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 35 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе зафиксировали 38299 случаев коронавируса. 

    Скончались 782 человека, в том числе 

    мужчины 59, 62, 83, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 65 лет, страдавшая онкологическим  заболеванием и заболеванием  сердечно-сосудистой системы, мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и  сердечно-сосудистой систем, женщина 66 лет,  страдавшая заболеваниями эндокринной и  сердечно-сосудистой систем.

     За сутки провели 7605 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com


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