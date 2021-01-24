В Самарской области от коронавируса умерли семь человек

За минувшие сутки в регионе выявили 285 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
250 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 35 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировали 38299 случаев коронавируса.
Скончались 782 человека, в том числе
мужчины 59, 62, 83, 85 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 65 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 62 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
За сутки провели 7605 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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