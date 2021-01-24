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    Студенты смогут бесплатно покататься на катках в Татьянин день

    24.01.2021

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    В понедельник, 25 января, в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске пройдет акция «Зачетный каток».

    При предъявлении студенческого билета можно будет взять коньки напрокат бесплатно или с большой скидкой. Также для студентов подготовили скидки в точках питания, расположенных рядом с ледовыми площадками.

    Можно будет бесплатно покататься на площади Куйбышева, площади Славы, в парках Гагарина, Дружбы, Металлургов, на катке на набережной, во дворце спорта «Волгарь» и СК «Кристалл». В Тольятти бесплатный каток организуют на стадионе «Торпедо», а в Новокуйбышевске – на стадионе «Нефтяник».

    Фото обложки: pixabay.com


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