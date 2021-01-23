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    В заведениях Октябрьского нашли антиковидные нарушения

    23.01.2021

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    Cпециалисты районных администраций ежедневно проверяют предприятия общественного питания, в том числе ночные. На территории Октябрьского района таких 52. Они работают и после 11 вечера. В пятницу с проверкой пришли в три заведения на Московском шоссе. На одно из них пожаловался посетитель — он заметил, что один из сотрудников ресторана не носит маску. Однако, проверка нарушений не выявила — весь персонал был в масках, требования Роспотребнадзора соблюдались, сообщает пресс-служба городской администрации.

    — При посещении двух других досуговых учреждений, проверяющими выявлен ряд замечаний в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. По зафиксированным нарушениям составлены протоколы. За нарушение части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф на юридическое лицо от 100 000 до 300 000 рублей, — говорится в сообщении горадминистрации.

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