В заведениях Октябрьского нашли антиковидные нарушения

Cпециалисты районных администраций ежедневно проверяют предприятия общественного питания, в том числе ночные. На территории Октябрьского района таких 52. Они работают и после 11 вечера. В пятницу с проверкой пришли в три заведения на Московском шоссе. На одно из них пожаловался посетитель — он заметил, что один из сотрудников ресторана не носит маску. Однако, проверка нарушений не выявила — весь персонал был в масках, требования Роспотребнадзора соблюдались, сообщает пресс-служба городской администрации.

— При посещении двух других досуговых учреждений, проверяющими выявлен ряд замечаний в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. По зафиксированным нарушениям составлены протоколы. За нарушение части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф на юридическое лицо от 100 000 до 300 000 рублей, — говорится в сообщении горадминистрации.