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    Специалисты выявят перечень работ по аварийному дому на улице Георгия Димитрова, 18

    23.01.2021

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    В девятиэтажном доме 1975 года постройки в подвальном помещении и на стенах дома образовались трещины. Вечером в пятницу, 22 января, глава города Елена Лапушкина посетила его по обращению жителей, сообщает пресс-служба администрации Самары.

    Ранее городские службы и управляющая компания провели комиссионные обследования дома, установили маячки, в также выполнили работы по заполнению полости между перекрытием и сваями. Однако этих мер оказалось недостаточно.

    Дом требует проведения специальной экспертизы. После получения заключения специалисты смогут определить перечень необходимых работ, а управляющая компания продолжит мониторинг.

    – Дом является участником программы капитального ремонта, поэтому поручаю департаменту городского хозяйства и экологии проработать возможность усиления строительных конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и направить соответствующее обращение в профильное министерство. Параллельно будем искать и другие варианты решения проблемы, – сказала Елена Лапушкина.

    Фото: администрация Самары


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