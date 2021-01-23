Специалисты выявят перечень работ по аварийному дому на улице Георгия Димитрова, 18

В девятиэтажном доме 1975 года постройки в подвальном помещении и на стенах дома образовались трещины. Вечером в пятницу, 22 января, глава города Елена Лапушкина посетила его по обращению жителей, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Ранее городские службы и управляющая компания провели комиссионные обследования дома, установили маячки, в также выполнили работы по заполнению полости между перекрытием и сваями. Однако этих мер оказалось недостаточно.

Дом требует проведения специальной экспертизы. После получения заключения специалисты смогут определить перечень необходимых работ, а управляющая компания продолжит мониторинг.

– Дом является участником программы капитального ремонта, поэтому поручаю департаменту городского хозяйства и экологии проработать возможность усиления строительных конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и направить соответствующее обращение в профильное министерство. Параллельно будем искать и другие варианты решения проблемы, – сказала Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары



