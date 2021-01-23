В Самарской области от коронавируса умерли пять человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 284 случая заболевания коронавирусом. Из них:
- 66 – в Самаре;
- 102 – в Тольятти;
- 26 – в Чапаевске;
- 11 – в Кинель-Черкасском районе;
- 10 – в Отрадном;
- 7 – в Сызрани;
- 6 – в Новокуйбышевске;
- 5 – Красноярском районе;
- 4 – в Безенчукском районе;
- 4 – в Ставропольском районе;
- 4– в Большечерниговском районе;
- 3 – в Приволжском районе;
- 3 – в Богатовском районе;
- 3 – в Октябрьске;
- 3 – в Жигулевске;
- 3 – в Сергиевском районе;
- 3 – в Нефтегорском районе;
- 3 – в Хворостянском районе;
- 3 – в Челно-Вершинском районе;
- 3 – в Шигонском районе;
- 2 – в Камышлинском районе;
- 2 – в Пестравском районе;
- 1 – в Большеглушицком районе;
- 1 – в Волжском районе;
- 1 – в Красноармейском районе;
- 1 – в Сызранском районе;
- 1 – в Шенталинском районе;
- 1 – в Клявлинском районе;
- 1 – в Кошкинском районе;
- 1 – в Алексеевском районе.
241 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 43 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе зафиксировали 38014 случаев коронавируса.
Скончались 775 человек, в том числе женщина 77 лет и мужчины 74, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы.
За сутки провели 8677 тестов.
Фото обложки: pixabay.com
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