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    В Самарской области от коронавируса умерли пять человек

    23.01.2021

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    За минувшие сутки в Самарской области выявили 284 случая заболевания коронавирусом. Из них:

    • 66 – в Самаре;
    • 102 – в Тольятти;
    • 26 – в Чапаевске;
    • 11 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 10 – в Отрадном;
    • 7 – в Сызрани;
    • 6 – в Новокуйбышевске;
    • 5 – Красноярском районе;
    • 4 – в Безенчукском районе;
    • 4 – в Ставропольском районе;
    • 4– в Большечерниговском районе;
    • 3 – в Приволжском районе;
    • 3 – в Богатовском районе;
    • 3 – в Октябрьске;
    • 3 – в Жигулевске;
    • 3 – в Сергиевском районе;
    • 3 – в Нефтегорском районе;
    • 3 – в Хворостянском районе;
    • 3 – в Челно-Вершинском районе;
    • 3 – в Шигонском районе;
    • 2 – в Камышлинском районе;
    • 2 – в Пестравском районе;
    • 1 – в Большеглушицком районе;
    • 1 – в Волжском районе;
    • 1 – в Красноармейском районе;
    • 1 – в Сызранском районе;
    • 1 – в Шенталинском районе;
    • 1 – в Клявлинском районе;
    • 1 – в Кошкинском районе;
    • 1 – в Алексеевском районе.

    241 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 43 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе зафиксировали 38014 случаев коронавируса. 

    Скончались 775 человек, в том числе женщина 77 лет и мужчины 74, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы.

    За сутки провели 8677 тестов.

    Фото обложки: pixabay.com

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