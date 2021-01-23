В Самарской области от коронавируса умерли пять человек

За минувшие сутки в Самарской области выявили 284 случая заболевания коронавирусом. Из них:

66 – в Самаре;

102 – в Тольятти;

26 – в Чапаевске;

11 – в Кинель-Черкасском районе;

10 – в Отрадном;

7 – в Сызрани;

6 – в Новокуйбышевске;

5 – Красноярском районе;

4 – в Безенчукском районе;

4 – в Ставропольском районе;

4– в Большечерниговском районе;

3 – в Приволжском районе;

3 – в Богатовском районе;

3 – в Октябрьске;

3 – в Жигулевске;

3 – в Сергиевском районе;

3 – в Нефтегорском районе;

3 – в Хворостянском районе;

3 – в Челно-Вершинском районе;

3 – в Шигонском районе;

2 – в Камышлинском районе;

2 – в Пестравском районе;

1 – в Большеглушицком районе;

1 – в Волжском районе;

1 – в Красноармейском районе;

1 – в Сызранском районе;

1 – в Шенталинском районе;

1 – в Клявлинском районе;

1 – в Кошкинском районе;

1 – в Алексеевском районе.

241 человека обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 43 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе зафиксировали 38014 случаев коронавируса.

Скончались 775 человек, в том числе женщина 77 лет и мужчины 74, 87 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, мужчина 78 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы.

За сутки провели 8677 тестов.

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