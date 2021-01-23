В Самаре объединили автобусы №№30 и 65

Цель – исключение дублирования маршрутов, оптимизации маршрутной сети и обеспечения устойчивой транспортной доступности улицы Кабельной.

С понедельника, 25 января, объединенный автобусный маршрут № 30 будет ездить от Центрального автовокзала по Заводскому шоссе, с заездом на улицу Кабельную, до завода «Экран».

От Центрального автовокзала в утренние часы пик автобусы будут отправляться в 5:34, 6:18, 7:01, 7:44; а в вечернее пиковое время — в 16:46, 17:18, 18:55.

От завода «Экран» автобусы будут ездить по утрам в 6:23, 7:05, 7:49, 8:33, а по вечерам в в 17:35, 18:07, 19:45.

В остальные часы автобусы будут ездить от Центрального автовокзала по улице Победы до остановки «Станция метро «Кировская». Более подробное расписание можно будет посмотреть на сайте транспортного оператора к понедельнику.