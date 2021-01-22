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    В Самаре обслуживание двух районов передали врачам частной скорой помощи

    22.01.2021

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    Это стало известно из приказа областного министерства здравоохранения о распределении территории между врачами. Теперь часть микрорайонов не будет обслуживаться сотрудниками городской скорой помощи. Речь идет о домах в границах улиц Стара-Загора, Фадеева, XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной, а также в границах Московского шоссе, XXII Партсъезда, проспекта Карла Маркса и Авроры. Эти адреса передали АКО «Станция скорой помощи «Здоровая семья».

    Власти объясняют подобное решение тем, что необходимо повышать доступность скорой медицинской помощи для жителей. При этом частные врачи будут приезжать по программе ОМС, то есть больные смогут вызывать их бесплатно. Из бюджета фонда обязательного медицинского страхования будет переводиться по 2713,4 рубля за каждый визит коммерческих бригад.

    Напомним, в конце прошлого года три участка территории Самары уже были переданы в обслуживание частным медицинским бригадам — дома в Кировском районе и в поселке Мехзавод. Распределение происходит с учетом географии, чтобы сократить время дороги врачей до пациентов.

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