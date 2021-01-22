В выходные в Самаре инспекторы ДПС проведут рейд «Контроль трезвости»

По данным ГИБДД Самарской области, 23 и 24 января в городе пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости». В эти выходные сотрудники ДПС вместе с активистами «Ночного патруля» возьмут под усиленный контроль автодороги города.

Полицейские напомнили, что Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать закон. Последствия нетрезвой поездки могут быть весьма плачевными, так как водитель создает угрозу для всех участников дорожного движения.

Стоит отметить, что с 20 января по 20 февраля в регионе сотрудники ДПС проводят профилактические рейды «Внимание — встречная полоса!».