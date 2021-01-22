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    В Самаре эвакуировали 30 человек из-за пожара на фармацевтическом складе

    22.01.2021

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    Сообщение о возгорании поступило в 13:49 пятницы, 22 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области, горели деревянные поддоны и коробки с лекарствами на складе фармацевтической компании, который находится на улице Товарной, 7К в Кировском районе.

    Возгорание тушили 103 сотрудника пожарно-спасательных подразделений и 30 спецмашин, в том числе 73 человека и 17 единиц техники от МЧС России. В 14:07 пожару присвоили повышенный ранг вызова №2. В 14:36 локализовали возгорание, в 16:06 ликвидировали пожар.

    Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности эвакуировали 30 человек.

    Фото: ГУ МЧС по Самарской области

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