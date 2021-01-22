В Самарской области перевыполнены показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Об этом стало известно в пятницу, 22 января, на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе Президента РФ Владимира Путина и поддерживаемого губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, на территории региона в прошлом году благоустроили 157 общественных территорий (при плановом показателе 141) и 323 двора (при плановом показателе 272).

На реализацию федерального проекта в прошлом году области, благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Азарова, удалось привлечь беспрецедентную сумму – 1, 94 млрд рублей.

– Напомню, что благоустройство территорий относится к полномочиям местного самоуправления. Но сегодня значимость этого вопроса для абсолютного большинства жителей страны настолько высока, что Президентом России принято решение о выделении из федерального бюджета колоссальных средств на решение вопросов местного значения, – сказал Дмитрий Азаров.

Все запланированные на 2020 год работы были выполнены в срок. В ходе совещания обсудили и масштабные планы на начавшийся, 2021 год. В рамках федерального проекта в регионе установлены плановые показатели на благоустройство 137 общественных территорий и 272 дворов. Объем субсидий – свыше 1,1 млрд рублей.

В настоящее время заключены контракты на благоустройство 308 территорий (61% от утвержденного объема субсидий), по 78 территориям (28%) объявлены торги. Итогом уже проведенных торгов стала экономия средств, которая будет направлена на благоустройство объектов сверх плана. Таким образом, фактически в рамках нацпроекта будет благоустроено 156 общественных территорий и 295 дворовых.

– Сегодня мы рассмотрели плановые показатели на 2021 год, источники и объемы финансирования, наметили окончательный срок заключения контрактов – 1 апреля 2021 года. Заключены контракты на более чем 60% объектов, это хороший показатель, и есть основания полагать, что регион и в текущем году справится с поставленными задачами, – отметил Виктор Кудряшов.

Председатель регионального правительства поставил задачу министерству энергетики и ЖКХ Самарской области, а также главам муниципалитетов контролировать качество выполненных работ в течении всего гарантийного срока (не менее трех лет).

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области



