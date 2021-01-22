Елена Лапушкина встретилась с председателями ТСЖ проблемных домов

В начале недели губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании подвел итог реализации в 2020 году национального проекта «Жилье и городская среда». По итогам года в Самарской области введено более 1,4 млн квадратных метров жилья, в том числе более 464 тысяч в Самаре.

Однако не все дома, построенные к концу предыдущего года, удалось ввести в эксплуатацию. У ряда застройщиков возникли объективные трудности, преодолеть которые они смогут уже в первом квартале текущего года. С теми же объектами, которые должны быть сданы в 2021-м, работа будет вестись в течение всего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

По словам Елены Лапушкиной, в связи с этим будут проходить регулярные встречи с застройщиками, ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ, ЖСК, чтобы в режиме онлайн способствовать разрешению проблем, которые возникают вокруг строительства и сдачи домов, а также совместно находить оптимальные для каждой из сторон решения.

На совещании присутствовали председатели ТСЖ домов, которые построены несколько лет назад. Многие из них уже заселены, но не введены в эксплуатацию. Каждый представитель рассказал о том, решение каких вопросов поможет сдать дом. Председатель ТСЖ «Сталь» Галина Пожидаева рассказала, что проживает в доме на улице Вятской, 16, уже 19 лет. Все документы на квартиры у собственников имеются, договора с обслуживающими организациями заключены, однако дом не введен. Причина – входные двери не соответствуют размерам по технике пожарной безопасности. По итогам встречи было принято решение выехать на место со специалистами районной администрации и МЧС и совместно выработать план действий.

– По каждому дому необходимо составить дорожную карту с указанием мероприятий, которые надо провести для получения разрешения на ввод, и жесткими сроками. Прошу организовать эту работу и регулярно проводить встречи с представителями многоквартирных домов, — поставила задачу глава города департаменту градостроительства и администрациям районов.

Еще одна тема, которой было уделено внимание на совещании – регистрация объектов индивидуального жилищного строительства. Елена Лапушкина обратила внимание на необходимость проведения постоянной разъяснительной и методической работы с собственниками по оформлению своих построек.

Есть много случаев и злоупотребления со стороны владельцев ИЖС. Многие не оформляют свои объекты умышленно, чтобы не платить налоги.

– Зачастую людям не хватает знаний о том, в какие сроки и какие документы необходимо оформить при строительстве дома. Мы должны оказывать жителям содействие в грамотном сопровождении процесса ввода в эксплуатацию их объектов. Вместе с тем, нужно напоминать об обязанностях каждого – регистрировать свою собственность, – сказала Елена Лапушкина.

Фото обложки: администрация Самары