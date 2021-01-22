В Самарской области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в регионе выявили 286 случаев заболевания коронавирусом. Из них:
243 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 43 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 730 случаев коронавируса.
Скончались 770 человек, в том числе за сутки: женщины 68, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы; мужчина 58 лет и женщина 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.
За сутки провели 8487 тестов на коронавирус.
Фото обложки: pixabay.com
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