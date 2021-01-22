В Самарской области от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в регионе выявили 286 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

101 – в Самаре;

101 – в Тольятти;

14 – в Чапаевске;

12 – в Кинель-Черкасском районе;

6 – в Ставропольском районе;

5 – в Шигонском районе;

5 – в Похвистневе;

5 – в Сызрани;

4 – в Красноярском районе;

3 – в Волжском районе;

3 – в Богатовском районе;

3 – в Октябрьске;

3 – в Отрадном;

2 – в Приволжском районе;

2 – в Сызранском районе;

2 – в Пестравском районе;

2 – в Нефтегорском районе;

1 – в Кинеле;

1 – в Елховском районе;

1 – в Похвистневском районе;

1 – в Борском районе;

1 – в Жигулевске;

1 – в Красноармейском районе;

1 – в Хворостянском районе;

1 – в Челно-Вершинском районе;

1 – в Шенталинском районе;

1 – в Безенчукском районе;

1 – в Кинельском районе;

1 – в Клявлинском районе;

1 – в Кошкинском районе.

243 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 43 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 730 случаев коронавируса.

Скончались 770 человек, в том числе за сутки: женщины 68, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы; мужчина 58 лет и женщина 64 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

За сутки провели 8487 тестов на коронавирус.

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