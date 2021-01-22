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    В Самарской области от коронавируса умерли восемь человек

    22.01.2021

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    За минувшие сутки в регионе выявили 286 случаев заболевания коронавирусом. Из них:

    • 101 – в Самаре;
    • 101 – в Тольятти;
    • 14 – в Чапаевске;
    • 12 – в Кинель-Черкасском районе;
    • 6 – в Ставропольском районе;
    • 5 – в Шигонском районе;
    • 5 – в Похвистневе;
    • 5 – в Сызрани;
    • 4 – в Красноярском районе;
    • 3 – в Волжском районе;
    • 3 – в Богатовском районе;
    • 3 – в Октябрьске;
    • 3 – в Отрадном;
    • 2 – в Приволжском районе;
    • 2 – в Сызранском районе;
    • 2 – в Пестравском районе;
    • 2 – в Нефтегорском районе;
    • 1 – в Кинеле;
    • 1 – в Елховском районе;
    • 1 – в Похвистневском районе;
    • 1 – в Борском районе;
    • 1 – в Жигулевске;
    • 1 – в Красноармейском районе;
    • 1 – в Хворостянском районе;
    • 1 – в Челно-Вершинском районе;
    • 1 – в Шенталинском районе;
    • 1 – в Безенчукском районе;
    • 1 – в Кинельском районе;
    • 1 – в Клявлинском районе;
    • 1 – в Кошкинском районе.

    243 человек обследовали с диагнозами «внебольничная пневмония» и «ОРВИ», а 43 заболевших выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 37 730 случаев коронавируса. 

    Скончались 770 человек, в том числе за сутки: женщины 68, 72, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 67 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы; мужчина 58 лет и женщина 64 лет,  страдавшие заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания; женщина 54 лет, страдавшая онкологическим заболеванием; женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями  эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

    За сутки провели 8487 тестов на коронавирус.

    Фото обложки: pixabay.com

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