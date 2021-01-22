Самарские врачи стали донорами плазмы для больных COVID-19

В пятницу, 22 января, самарские врачи сдали плазму для пациентов ковидных госпиталей, сообщает sova.info.

Кровь сдают люди, уже переболевшие коронавирусом. В их плазме находится достаточное количество антител, которые помогают больному организму бороться с инфекцией.

Подготовка антиковидной плазмы – новое направление работы самарской станции переливания крови. Впервые в мире эту методику стали применять с марта 2020 года. Положительная динамика лечения была отмечена сначала в США и Китае. Уже с апреля метод взяли на вооружение российские врачи.

Сегодня сдали кровь министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его коллеги-врачи городских больниц.

— Метод лечения с помощью донорской плазмы является перспективным и серьезным, особенно для пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением коронавирусной инфекции, — отметил глава областного Минздрава. – Свой вклад, который создан с помощью иммунного ответа в нашем организме, мы передадим пациентам, которые в нем нуждаются.

В конце прошлого года плазму сдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В области на конец 2020 года было заготовлено 142 дозы, 30 из них были выданы в лечебные учреждения области.

В больницах региона плазму крови принимают уже полтора месяца. Первые результаты ее применения наряду с лекарственной терапией показывают существенные улучшения состояния пациентов. Такой метод лечения способствует выздоровлению и значительному снижению последующих усложнений заболевания.

По словам директора Самарской областной клинической станции переливания крови Сергея Кузнецова, процедура сдачи плазмы ничем не отличается от сдачи крови. В качестве доноров подходят люди, перенесшие COVID-19, здоровые, без хронических заболеваний и с отрицательным тестом на ковид. Титр антител в крови таких людей должен быть достаточно высоким. За два дня до процедуры нельзя пить алкоголь и употреблять в пищу жирные и жареные продукты. После сдачи плазмы или крови донору не рекомендуют физические нагрузки.

Самарская станция переливания крови входит в десятку крупнейших станций страны. За год через ее филиалы проходит более 28 тысяч доноров. Это студенты, члены трудовых коллективов и просто неравнодушные люди. В среднем в год сдается порядка 48 тысяч литров крови.

Фото: sova.info