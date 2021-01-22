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    В Самарскую область привезли 10 тысяч доз вакцины от коронавируса

    22.01.2021

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    Ее доставили уполномоченный государственный склад. В течение суток вакцину распределят в медучреждения региона, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

    Всего в регион поступило более 22 тысяч  доз вакцины, привито более 10 тысяч человек. В первую очередь прививки делают людям из групп риска – медицинским  и социальным работникам, педагогам, лицам с хроническими заболеваниями.

    Вакцинация проводится по предварительной записи. Жители региона могут записаться на процедуру через Единую электронную регистратуру Самарской области, портал Госуслуг, единый контакт-центр (горячая линия по номеру 122) и контакт-центры регистратур. 

    Для  разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

    Фото обложки: pixabay.com

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