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    Для строительства школы в Крутых Ключах купят участок

    22.01.2021

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    Для этого департамент образования предложил внести ряд изменений в муниципальную программу «Совершенствование организации предоставления образования в Самаре», рассчитанную на 2020–2025 годы. Это связано с тем, что объем финансирования документа ранее был увеличен на 1 млрд рублей, пишет ИА Волга Ньюс.

    В пояснительной записке ведомства указано, что необходима корректировка объема финансирования по отдельным мероприятиям программы. В документ было включено новое мероприятие «в качестве первичного этапа строительства школы в Крутых Ключах»: приобретение в муниципальную собственность участков, «пригодных в дальнейшем для формирования одной строительной площадки».

    Фото обложки: pixabay.com

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