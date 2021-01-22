Медикам Самарской области передали 26 новых автомобилей

В пятницу, 22 января, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил на площади Славы 23 Lada Granta и 3 «УАЗ Патриот» представителям сельских ЦРБ и городских поликлиник Самарской области, пишет «Волга Ньюс».

УАЗы будут доставлять мобильные бригады и узких специалистов к пациентам в дальние деревни. Lada Granta собираются задействовать, в том числе, и при проведении вакцинации для профилактики коронавируса.

Фото обложки: «Волга Ньюс»