Самара

-11°C
    Поиск

    Медикам Самарской области передали 26 новых автомобилей

    22.01.2021

    9

    Автор:

    В пятницу, 22 января, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил на площади Славы 23 Lada Granta и 3 «УАЗ Патриот» представителям сельских ЦРБ и городских поликлиник Самарской области, пишет «Волга Ньюс».

    УАЗы будут доставлять мобильные бригады и узких специалистов к пациентам в дальние деревни. Lada Granta собираются задействовать, в том числе, и при проведении вакцинации для профилактики коронавируса.

    Фото обложки: «Волга Ньюс»

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самарской области перевыполнены показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
    Об этом стало известно в пятницу, 22 января, на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор […]

    Новости

    Самарские врачи стали донорами плазмы для больных COVID-19
    В пятницу, 22 января, самарские врачи сдали плазму для пациентов ковидных госпиталей, сообщает sova.info. Кровь сдают люди, уже переболевшие коронавирусом. […]

    Новости

    Елена Лапушкина встретилась с председателями ТСЖ проблемных домов
    Не все дома, построенные к концу предыдущего года, удалось ввести в эксплуатацию

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации