Продолжается строительство моста через Волгу возле Климовки

В четверг, 21 января, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел первое в этом году совещание оперативного штаба по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

Напомним, этот объект станет составной частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Строительство поддержал Президент России Владимир Путин. Возводят мост с декабря прошлого года в соответствии с концессионным соглашением. Общая длина трассы составит около 100 километров, а протяженность моста — 3,7 километра.

Для управления проектом в регионе создан оперативный штаб под руководством губернатора Самарской области. Заседания проводятся один раз в две недели, рабочее взаимодействие организовано в ежедневном режиме.

– Работа ведется очень активно, много задач решено в прошлом году. Крайне важно, что было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на все этапы строительства. Зафиксирована предельная стоимость работ, она осталась такой, какой была в концессионном соглашении. Мы активно финансируем проект. Направлено более 14 млрд рублей из федерального гранта на оплату выполненных работ и аванса, – сказал Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства отметил достаточно высокий уровень готовности мостового перехода и дорог, на сегодняшний день он оценивается в 9,6%. По его словам, к 1 апреля этого года завершат строительство примерно пятой части всего объекта.

– Предполагаем, что в апреле уже увидим первую надвижку первой секции на мостовом переходе, так как работы ведутся в достаточно серьезном темпе. Крайне важно, что в прошлом году наш партнер совместно с правительством области добился подписания соглашений по привлечению заемных средств, которые предоставил консорциум банков. Это говорит о том, что проект будет стабильно финансироваться, и решение этих вопросов, в свою очередь, гарантирует сохранение набранных темпов выполнения работ, –пояснил Виктор Кудряшов. – Объект важнейший, стратегический, все внимание правительства региона и ключевых министерств направлено на то, чтобы обеспечить его ввод в нормативные сроки.

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области