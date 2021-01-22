Галерея «Виктория» представляет выставку «Художники у станка. Искусство после революции»

Галерея «Виктория» и Государственная Третьяковская галерея в рамках совместного проекта «Новые «реализмы», посвященного советскому искусству 1920-30-х годов, с 27 февраля по18 апреля 2021 проводят выставку «Художники у станка. Искусство после революции».

Сергей Баландин, куратор выставки:

— Выставка посвящена исканиям советских художников первого десятилетия советской власти, когда перед искусством стояла проблема самоопределения, идентификации себя как пролетарского.

Основу экспозиции составляет живопись художников круга «Общества станковистов» (ОСТ) и предшествующих ему групп проекционистов, конкретивистов и других (А. Дейнека, К. Редько, Н. Лучишкин, А. Лабас, А. Тышлер, С. Никритин и др.). С ними соседствуют реплики скульптур конструктивиста Карла Иогансона, изготовленные в рамках образовательной программы галереи «Виктория». Это сопоставление плоскостных и объемных произведений создает условие для домысливания зрителем широкого диапазона формальных исканий художников 1920-х; отсылает к знаковой «1-й Дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства» 1924 года, на которой сошлись конструктивисты и станковисты; а также демонстрирует общую для того времени установку на «монтаж», «конструирование» художественных образов.

Круг ОСТа выбран как наиболее плодотворное и значимое объединение художников, в чьих работах совмещались современные живописные тенденции, такие как, например, осмысление фото- и киноприемов, обращение к актуальной общественной и научной повестке и высокий уровень теоретизирования. Работа этих художников является ярким примером творческой лаборатории, что не раз отмечалось еще их современниками.

Говоря просто, «Художники у станка» — это выставка молодого искусства тех лет. И это важно для нас, поскольку этим проектом мы бы хотели поговорить о ситуации в искусстве сейчас, в XXI веке, когда живопись, особенно в регионах, больше не вызывает ажиотажа, когда в художественной среде вновь остро ставятся вопросы об общественной роли культуры и об отношениях искусства и политического дискурса. На этом фоне мы хотим обратиться к той точке, где живопись соединила формальные поиски авангарда с социально-политической ответственностью искусства, где она нашла оправдание своему существованию в новом обществе.

Для нас важно перекинуть мост из прошлого в настоящее, создать ситуацию поиска и спровоцировать дискуссию о необходимости нового искусства, о сходствах и различиях двух времен на пороге 2020-х.

На выставке будут представлены произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи, в том числе из основной экспозиции, такие как «Первый советский дирижабль» Александра Лабаса, «Милиционер» Константина Вялова.

Художники: Петр Вильямс, Константин Вялов, Борис Голополосов, Андрей Гончаров, Александр Дейнека, Николай Денисовский, Ефросинья Ермилова-Платова, Екатерина Зернова, Иван Кудряшев, Александр Лабас, Сергей Лучишкин, Соломон Никритин, Климент Редько, Александр Тышлер.

На открытие 26 февраля в 19:00, вход свободный. В остальные дни — 200 рублей, льготный билет — 100 рублей.