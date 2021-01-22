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    В детской поликлинике Самарской медсанчасти №5 заработал новый рентген

    22.01.2021

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    Аппарат получили по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    В рамках нацпроекта 42 детские больницы Самарской области получили в 2019-2020 годах более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

    В прошлом году детскую поликлинику №1 МСЧ №5 отремонтировали  по современным стандартам: для  пациентов и сотрудников создали новые комфортные условия. А новое оборудование – цифровой рентген, полученный по нацпроекту, – позволил сократить время ожидания исследования и снизить дозу облучения.

    – Развитие материально-технической базы детских поликлиник помогает улучшить качество медицинской помощи детям, – подчеркнул главный врач Самарской медико-санитарной части №5 Анатолий Титов. – Благодаря современным цифровым технологиям у наших докторов есть возможность получить высокое качество рентгеновского изображения, выявить важные детали. Кроме того, значительно сокращается скорость получения изображения, которое практически сразу становится доступно для анализа специалистами поликлиники.

    Фото обложки: минздрав Самарской области

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