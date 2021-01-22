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    В Самаре отреставрируют особняк Сурошникова

    22.01.2021

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    Речь идет про восстановление объекта культурного наследия изнутри, пишет 63.ru со ссылкой на представителей ЦВО.

    Сейчас рассматривается возможность заключения государственного контракта для проведения работ. 

    Особняк Сурошникова находится в Самаре на улице Пионерской, 22. Он принадлежал самарскому купцу первой гильдии, миллионеру и благотворителю Василию Сурошникову. Дом построили в 1907 году по проекту архитектора Александра Щербачева. В послевоенные годы в особняке находился Самарский военно-медицинский институт.

    Фото обложки: Википедия

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