В Самаре отреставрируют особняк Сурошникова

Речь идет про восстановление объекта культурного наследия изнутри, пишет 63.ru со ссылкой на представителей ЦВО.

Сейчас рассматривается возможность заключения государственного контракта для проведения работ.

Особняк Сурошникова находится в Самаре на улице Пионерской, 22. Он принадлежал самарскому купцу первой гильдии, миллионеру и благотворителю Василию Сурошникову. Дом построили в 1907 году по проекту архитектора Александра Щербачева. В послевоенные годы в особняке находился Самарский военно-медицинский институт.

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